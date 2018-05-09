Дани Алвес из-за травмы может пропустить ЧМ-2018

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России. Бразилец получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье».

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменен на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Предварительный осмотр врачами выявил травму связок. Сегодня игрок пройдет обследование, по итогам которого будет поставлен точный диагноз.

Напомним, что Кубок Франции сезона-2017/18 стал для Алвеса 39-м трофеем в карьере.

Свой первый матч на чемпионате мира бразильцы сыграют 17 июня со сборной Швейцарии. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: Esporte