Дани Алвес из-за травмы может пропустить ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России. Бразилец получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье».

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменен на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Предварительный осмотр врачами выявил травму связок. Сегодня игрок пройдет обследование, по итогам которого будет поставлен точный диагноз.

Напомним, что Кубок Франции сезона-2017/18 стал для Алвеса 39-м трофеем в карьере.

Свой первый матч на чемпионате мира бразильцы сыграют  17 июня со сборной Швейцарии. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press
Источник: Esporte

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