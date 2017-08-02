Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону»

Автор: Дмитрий Темников 0

Анхель Ди Мария

Южноамериканский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в другой клуб. Следующей командой в карьере футболиста может стать «Барселона».

В случае трансфера нападающего сине-гранатовых Неймара во Францию 29-летний хавбек включен в сделку по обмену между клубами. Напомним, ранее Ди Мария выступал за главных конкурентов каталонцев в Испании — мадридским «Реалом».

В прошлом сезоне Лиги 1 аргентинец сыграл за парижан в 29 матчах. В этих встречах он забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Неймар останется в «Барселоне»

Неймар

«Барселона» не может договориться с Неймаром

Неймар

Неймар собирется потратить деньги за роль посла ЧМ-2022 ради выкупа контракта у «Барселоны»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 