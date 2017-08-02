Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону»

Южноамериканский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в другой клуб. Следующей командой в карьере футболиста может стать «Барселона».

В случае трансфера нападающего сине-гранатовых Неймара во Францию 29-летний хавбек включен в сделку по обмену между клубами. Напомним, ранее Ди Мария выступал за главных конкурентов каталонцев в Испании — мадридским «Реалом».

В прошлом сезоне Лиги 1 аргентинец сыграл за парижан в 29 матчах. В этих встречах он забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo