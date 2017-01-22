Сами Хедира может перебраться в МЛС летом

Сами Хедира может перебраться в МЛС этим летом. Американские клубы интересуются футболистом.

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может оказаться в МЛС. Интерес к футболисту проявляет «Нью-Йорк Сити». Однако «бьянконери» не хотят расставаться с одним из основных полузащитников команды посреди сезона. Чемпион Италии скорее всего заблокирует январский трансфер, однако не исключена вероятность летнего перехода.с

Сами Хедира забил три гола в 21 матче текущего сезона во всех турнирах, сделав также три результативных передачи. Его переход из «Реала» был бесплатным для туринского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: calciomercato