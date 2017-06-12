«Рома» хочет 40 миллионов евро за Мохамеда Салаха

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах близок к переезду в «Ливерпуль». Итальянский клуб требует 40 миллионов евро за египтянина.

«Рома» согласна на продажу игрока за 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Рома» хочет получить в качестве бонусов. Сообщается, что «Ливерпуль» готов пойти на такие траты и сделка уже близка к завершению.

В минувшем сезоне Серии А Салах заработал 15+13 по системе гол+пас. «Рома» сумел пробиться в Лигу чемпионов завершив сезон на второй строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Witness