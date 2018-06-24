Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях

Автор: Владимир Шевелев 0

Салах

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах намерен покинуть команду в связи с произошедшим с ним в Чеченской республике. Напомним, во время ЧМ-2018 где египтяне базируются в Грозном.

Президент Чечни Рамзан Кадыров ранее на этой неделе встретился с 26-летним игроком и присвоил ему звание почетного гражданина республики.

Салах считает, что его использовали, утверждает CNN со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Футболист не хочет быть вовлеченным в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в угоду чьему-то политическому имиджу.

Египтяне уже потеряли шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 и последний матч на турнире проведут с Саудовской Аравией 25 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: CNN 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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