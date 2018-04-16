Мохамед Салах рассказал о своих главных целях на этот сезон

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мыслями о своей результативной игре. А также рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Для меня это много значит, я хочу забивать в каждой игре, помогать команде. Для нас самое главное – играть как команда, всем 11 игрокам.

Я хотел бы побить рекорд Иана Раша (В сезоне-1983/84 Раш забил за «Ливерпуль» 47 мячей ), я достаточно близко. Всего лишь 7 голов.

Посмотрим, я все еще не знаю, сколько игр нам предстоит провести. Я буду полностью выкладываться, чтобы помочь команде.

Если бы мне пришлось выбирать между победой в Лиге чемпионов и личными наградами, конечно, я бы выбрал первое. Выиграть ЛЧ – это потрясающее достижение для любого футболиста, остальное меня не волнует», – сказал Салах.

В АПЛ египтянин за «Ливерпуль» провел 32 матча и забил 30 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail