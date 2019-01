Мохамед Салах — лучший футболист Африки-2018

Египтянин признан лучшим игроком континента второй год подряд. Об этом было объявлено накануне в ходе церемонии, прошедшей в сенегальском Дакаре.

Лучшим игроком Африки в 2018 году стал египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах. Об этом сообщает официальный «твиттер» Африканской конфедерации футбола.

Салах был признан лучшим в ходе торжественной церемонии, которая прошла в Дакаре.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB

