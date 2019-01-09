Мохамед Салах — лучший футболист Африки-2018

Автор: Владислав Маслов 0

Египтянин признан лучшим игроком континента второй год подряд. Об этом было объявлено накануне в ходе церемонии, прошедшей в сенегальском Дакаре.

Лучшим игроком Африки в 2018 году стал египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах. Об этом сообщает официальный «твиттер» Африканской конфедерации футбола.

Салах был признан лучшим в ходе торжественной церемонии, которая прошла в Дакаре.

В борьбе за награду Салах опередил одноклубника сенегальца Садио Мане, а также габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Салах второй год подряд стал лучшим африканским футболистом, причем Мане и Обамеянг в прошлом году также вошли в первую тройку.

26-летний Салах в 2018 году стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 32 гола в 36 матчах. В нынешнем сезоне на его счету 13 мячей, и он занимает третье место в бомбардирской гонке.

Фото: Global Look Press
Источник: оф. твиттер CAF

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