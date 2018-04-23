Мохамед Салах — главная трансферная цель мадридского «Реала»

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видит футболиста «Ливерпуля» у себя в клубе За 25-летнего игрока сборной Египта он готов предложить 200 млн евро.

После проигрыша «Барселоне» в чемпионской гонке испанской Примеры руководство мадридского «Реала» готово провести реконструкцию состава. Главной трансферной целью «сливочных» на лето 2018 года является полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги Салах был признан лучшим игроком турнира по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon