Мохамед Салах — главная трансферная цель мадридского «Реала»

Автор: Михаил Серебряков 0

Mohamed Salah

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видит футболиста «Ливерпуля» у себя в клубе За 25-летнего игрока сборной Египта он готов предложить 200 млн евро.

После проигрыша «Барселоне» в чемпионской гонке испанской Примеры руководство мадридского «Реала» готово провести реконструкцию состава. Главной трансферной целью «сливочных» на лето 2018 года является полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги Салах был признан лучшим игроком турнира по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon 

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