Жозе Моуринью недоволен игрой Антони Марсьяля, форвард может покинуть «МЮ»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Антони Марсьяль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля в нынешнем сезоне. Португальский специалист дал понять, что больше не рассчитывает на француза.

Отмечается, что в летнее трансферное окно манкунианцы намерены усилить атакующую линию команды, что ставит под сомнение будущее 21-летнего игрока в «МЮ».

Ранее сообщалось, что Марсьяль может перейти на правах аренды в «Севилью».

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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