Московское «Динамо» и албанский «Кукеси» сыграли «подозрительный» матч

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» товарищеском поединке. Встреча была проведена между московским «Динамо» и албанским клубом «Кукеси».

Контрольная встреча проходила на сборе в Австрии. По ходу встречи команда Юрия Калитвинцева имела большое преимущество, которое воплотила в шесть забитых мячей.

«У нас нет никакой личной неприязни к албанскому футболу и клубу «Кукеси», но в матче против «Динамо» мы обнаружили подозрительные движения коэффициентов. Кто-то явно ждал пятого и шестого гола в ворота албанского клуба: коэффициенты на эти исходы обрушились моментально», — говорится в сообщении организации.

Ранее албанский клуб «Скендербеу» был лишен титула чемпиона национального первенства сезона 2015/2016 за договорные матчи. Также команде запретили участвовать в еврокубках.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: ФК «Динамо»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1