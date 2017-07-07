Московское «Динамо» и албанский «Кукеси» сыграли «подозрительный» матч

Автор: Еженедельник «Футбол» 1

Динамо

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном»  товарищеском поединке. Встреча была проведена между московским «Динамо» и албанским клубом «Кукеси». 

Контрольная встреча проходила на сборе в Австрии. По ходу встречи команда Юрия Калитвинцева имела большое преимущество, которое воплотила в шесть забитых мячей.

«У нас нет никакой личной неприязни к албанскому футболу и клубу «Кукеси», но в матче против «Динамо» мы обнаружили подозрительные движения коэффициентов. Кто-то явно ждал пятого и шестого гола в ворота албанского клуба: коэффициенты на эти исходы обрушились моментально», — говорится в сообщении организации.

Ранее албанский клуб «Скендербеу» был лишен титула чемпиона национального первенства сезона 2015/2016 за договорные матчи. Также команде запретили участвовать в еврокубках.

Источник: Рейтинг Букмекеров
Фото: ФК «Динамо»

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