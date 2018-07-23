Московский «Спартак» узнал соперника в Лиге чемпионов

Автор: Евгений Морозов 0

Спартак фанаты

В Швейцарии прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. С этого этапа турнира в нем начинает борьбу московский «Спартак», который на этой стадии участвует в пути представителей лиг.

Жеребьевка определила, что за выход в следующий раунд самого престижного европейского турнира «красно-белые» поспорят с победителем пары ПАОК (Греция) — «Базель» (Швейцария). Матчи запланированы на 7/8 и 14 августа.

Отметим, что победитель в данном противостоянии выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов – последним  этапом перед групповым раундом евротурнира.

Напомним, путевку в групповой этап от России уже себе гарантировали чемпион России «Локомотив» (Москва) и ЦСКА, занявший в минувшем первенстве страны второе место.

Фото: Global Look Press
Источник: UEFA

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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