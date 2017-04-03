Московский «Спартак» отсудил миллион евро за Рафаэля Кариоку

Долги надо возвращать. «Спартак» отсудил у бразильского клуба «Атлетико Минейро» около 1 миллиона евро за бывшего полузащитника «красно-белых» Рафаэля Кариоку.

В 2014 году 28-летний полузащитник перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а в 2015 — состоялся его полноценный трансфер в бразильский клуб. «Атлетико» не хотел платить деньги за трансфер футболиста, но в итоге в результате обращения в ФИФА в отношении «Минейро» было вынесено решение о взыскании с клуба задолженности за Рафаэля.

Рафаэль Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 годы. В составе «красно-белых» он провел 136 игр и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Газета.Ru