Московская область не будет финансировать «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что регион не будет оказывать финансовую поддержку ФК «Химки». Клубу поручено найти новых инвесторов.

«Тратить бюджетные средства на футбольный клуб «Химки» мы не хотим и не будем. Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на «Химки», которые будут идти в середине турнирной таблицы.

Это несколько школ и детских садов. Мы считаем, что «Химки», как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов.

Думаю, «Химки» переедут на «Арену Химки», когда оттуда уедет «Динамо», – сказал Терюшков.

Фото: ФК «Химки»

Источник: ТАСС