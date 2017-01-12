Морган Шнейдерлин официально стал игроком «Эвертона»

«Эвертон» официально объявил о переходе Моргана Шнейдерлина. Французский полузащитник прокомментировал свой переход.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года (до конца июня 2021 года). Сумма трансфера полузащитника составила 27,5 миллионов евро.

«Эвертон» — большой клуб в истории английского футбола. Мне всегда нравилась атмосфера на их стадионе. Не могу дождаться того момента, как выйду на поле за эту команду», — сказал Шнайдерлин.

Полузащитник провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии и сумел забить один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эвертона»