Морган Шнейдерлин официально стал игроком «Эвертона»

«Эвертон» официально объявил о переходе Моргана Шнейдерлина. Французский полузащитник прокомментировал свой переход.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года (до конца июня 2021 года). Сумма трансфера полузащитника составила 27,5 миллионов евро.
«Эвертон» — большой клуб в истории английского футбола. Мне всегда нравилась атмосфера на их стадионе. Не могу дождаться того момента, как выйду на поле за эту команду», — сказал Шнайдерлин.
Полузащитник провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии и сумел забить один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Эвертона»