«Монако» сильнее в лазурном дерби, «Сент-Этьен» в ронском. Обзор 23-тура Лиги 1

«Монако» возглавил турнирную таблицу, а борьба за выживание обострилась. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 23-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1) Вратарь «Нанси» Сергей Черник в шестой раз подряд отстоял свои ворота на ноль. Команда, тем временем, поддержала своего вратаря победой. В течении 14-минут второго тайма Иссиар Диа и Жюльен Сету предопределили исход матча. Отметим, что за последние 10 матчей «Нанси» набрал 18 очков и выбрался из зоны вылета. Сейчас команда на 11 месте с 27-ю баллами.

2) «Монако» без особых проблем разобрался с «Ниццей» и в одиночестве возглавил турнирную таблицу. Валери Жермен в первом тайме, и дважды Радамель Фалькао во втором сделали результат команды. «Ницца» не смогла оказать никакого сопротивления и теперь вместе с «ПСЖ» делит вторую и третью строчку.

3) Благодаря дублю в ворота «Ниццы» Фалькао забил уже 20 мячей за сезон. Последний раз Радамель преодолевал эту отметку в последнем сезоне за «Атлетико» Мадрид (40 мячей)

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4) Очное противостояние «Сент-Этьена» и «Лиона» проходило в потрясающей атмосфере. Хозяева сделали результат уже в первом. Концовка матча тоже подарила эмоции, но они были не совсем приятные, как для футболистов, так и для болельщиков. Сначала Рашид Геззаль получил вторую красную желтую карточку за намеренный толчок игрока «Этьена» Лемуана. Минуты не прошло, как полузащитник «олимпийцев» Коррентин Толиссо в очень грубом подкате просто скосил все того же Лемуана, за что получил прямую красную карточку. Началась потасовка на поле, а «виновник торжества» Фабьен Лемуан по собственной инициативе покинул поле. Позже Лемуан заявил: «Я играю не для того, чтобы мне намеренно пытались сломать ногу».

4) «Лилль» является не самой яркой командой Лиги 1 и положение в турнирной таблице оставляет желать лучшего. Но в этом туре они неожиданно уступили «Лорьяну», который находится на последнем месте. «Лорьян» увез три очка и еще больше запутал ситуацию в нижней части таблице. Стоит отметить, что разница между 20-ым и 10-ым местом десять очков.

5) «Тулузу» прорвало в этом туре. Команда уничтожила на своем поле «Анже» 4:0. До текущего тура «Тулуза» проиграла предыдущие четыре. Причем все четыре матча «малыши» уступили с общим счетом 0:7.

Цитата тура

«ПСЖ» отправил польского полузащитника Гжегожа Крыховяка во второй состав, который выступает в четвертом дивизионе Франции (КФА). Сделано это было перед матчем «ПСЖ Б» — «Гранвиль».

В своем официальном твиттере «Гранвиль» решил пошутить на эту тему.

«ПСЖ потратил 30 миллионов евро на покупку Крыховяка, чтобы играть им в КФА против нас. Мы не думали, что вселяем такой страх».

Герой

Игрок «Кана» Янн Карамо принес победу в гостевом матче против «Генгама». Отметим, что Карамо вышел на замену за 25 минут до конца встречи. Форвард отличился на 93 минуте, а «Кан» покинул зону вылета поднявшись на 16-ю позицию

Антигерой

Корентен Толиссо показал, как не надо вести себя на поле. Грубейший подкат и прямая красная. Пропуск следующего матча гарантирован, а то и больше.

Цифра тура

«Монако» преодолел планку в 100 голов за сезон. Отметим так же, что «монегаски» являются самой забивной командой из ТОП-5 чемпионатов – 68 мячей.

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Результаты матчей

«Метц» — «Марсель» — 1:0 (0:0)

1:0 – Жуфр (82)

«Монако» — «Ницца» — 3:0 (0:0)

1:0 – Жермен 47, 2:0 – Фалькао (70), 3:0 – Фалькао (81)

«Генгам» — «Кан» 0:1 (0:0)

0:1 – Карамо (90)

«Дижон» — «ПСЖ» 1:3 (1:1)

0:1 – Лукас (29), 1:1 – Тавареш, 1:2 – Силва (81), 1:3 – Кавани (84)

«Тулуза» — «Анже» 4:0 (0:0)

1:0 – Делорт (47), 2:0 – Брайтвайт (56, с пен), 3:0 – Трехо (69), 4:0 – Тойвонен (89)

«Бордо» – «Ренн» — 1:1 (0:0)

1:0 – Менез (56), 1:1 – Гуркюфф (69)

«Лилль» – «Лорьян» — 0:1 (0:0)

0:1 – Алядьер (49)

«Монпелье» – «Бастия» — 2:1 (1:1)

1:0 – Мунье (17), 1:1 — Кривелли (34), 2:1 – Мунье – 64

Удаление: Джику (90 – Бастия)

«Сент-Этьен» – «Лион» — 2:0 (2:0)

1:0 – Монне-Паке (9), 2:0 – Амума (22)

Удаления: Геззаль (90 – Лион), Толиссо (90 – Лион)

«Нант» – «Нанси» — 0:2 (0:0)

0:1 – Диа (50), 0:2 – Сету (64)

Удаления: Муратори (92 – Нанси), Арит (92 – Нант)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 22 – Кавани (ПСЖ), 18 — Ляказетт (Лион), 14 – Фалькао (Монако), 13 – Гомис (Марсель), 11 – Плеа (Ницца)

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press