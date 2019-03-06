«Мольде» ждет возвращения Сульшера этим летом

В норвежском клубе утверждают, что по окончании сезона тренер завершит свою работу в Англии. Летом он должен вернуться на родину.

Генеральный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд высказал свое мнением о будущем Оле-Гуннара Сульшера, который покинул норвежский клуб и на временной основе возглавил «Манчестер Юнайтед». По его словам, норвежец все еще планирует вернуться в клуб, несмотря на то, что его контракт с «манкунианцами» может быть продлен.

«До Рождества мы подписали новое соглашение с Оле-Гуннаром на три года, до конца 2021 года. После этого он стал исполняющим обязанности главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Этот пост он будет занимать до лета. Сейчас Сульшер является работник «Ман Юнайтед», но планирует вернуться в «Мольде» по окончании сезона», – сказал Неерланд.

Напомним, Сульшера рассматривали как временную замену наставника манкунианцев, но успешный отрезок игр изменил ситуацию. Сообщается, футболисты уверены, что руководство клуба может предложить норвежцу соглашение по окончании сезона для продолжения сотрудничества.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертом месте с 58 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com