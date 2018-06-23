Младен Крстаич: «Сборная Сербии была ограблена, арбитра нужно судить в Гааге»

Автор: Михаил Серебряков 0

Mladen Krstajić

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич остался недоволен действиями немецкого арбитра Феликса Бриха. Напомним, что в этой встрече сербы проиграли швейцарцам со счетом 1:2.

«Мы просто были ограблены. Тем не менее я виноват в поражении. После матча арбитр не сказал мне ничего особенного. Я бы отправил его в Гаагу и судил так, как он нас в матче со Швейцарией.

Три наших полузащитника получили желтые карточки в первом тайме. Речь идет об игроках, которые должны быть самыми агрессивными на поле. Это неслучайно», – сказал Крстаич.

В последнем туре группового этапа мирового первенства сборная Сербии сыграет с Бразилией (27 июня, Москва).

Фото: Global Look Press
Источник: RTS.

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