Михаил Боярский: «Думаю, «Зенит» не пройдет «Селтик»

Известный российский артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Селтиком» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. По мнению Боярского, «Зенит» не сможет преодолеть данную стадию турнира.

«Зенит» не пройдет «Селтик», который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится.

Уход Шатова и Дзюбы? Всегда остается какой-то шрам после таких историй. Но здесь, к сожалению, ничего не попишешь. Нужно бегать, нужно доказывать свою состоятельность. Вероятно, то, что делал Шатов не убедило Манчини. Посмотрим, придутся ли ко двору Оздоев и Набиуллин», — сказал Боярский.

Напомним, что ответный матч «Зенит» — «Селтик» состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс