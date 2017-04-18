Мирчу Луческу приглашают в «Галатасарай» на административную должность

Турецкий «Галатасарай» предложил главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу занять пост спортивного или генерального директора клуба.

Президент стамбульского клуба Дурсун Озбек уже несколько раз выходил на связь с 71-летним румынским специалистом. Сообщается, что нынешний наставник сине-бело-голубых готов принять предложение «Галатасарая» и уехать в Турцию вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который может возглавить «львов».

Напомним, Луческу работал в «Галатасарае» главным тренером с 2000 по 2002 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotospor

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»