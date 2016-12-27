Мирча Луческу: «Спартак» и ЦСКА — главные претенденты на чемпионство»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

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Главный тренер «Зенита» рассказал, кого он считает главным претендентом на чемпионство в РФПЛ. Специалист утверждает, что первое место по окончании чемпионата займет клуб из Москвы.

«Спартак» и ЦСКА — главные претенденты на чемпионство. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

Расклад по командам примерно такой: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Ростов» (то что он показал в еврокубках — нечто особенное), «Краснодар». За ними — «Амкар», «Терек», до какого-то момента был Анжи». Ожидаю, что весна пойдет на пользу «Локомотиву», видно, какой труд там проделан.

Невероятным сюрпризом стала «Уфа». У команды, выигрывающей в выездных матчах, есть особенный дух», — поделился Луческу.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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