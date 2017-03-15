Мирча Луческу получил штраф за неявку на флеш-интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать главного тренера «Зенита». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Главный тренер команды не пришел на флеш-интервью. «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
Матч между «Амкаром» и «Зенитом» прошел в воскресенье, где «пермяки» одержали минимальную победу. Эта встреча вызвала множество спорных моментов с судейством.
«Зенит» имеет по 36 очков с ЦСКА. Оба клуба отстают от лидирующего «Спартака» на 8 баллов.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС