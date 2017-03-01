Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера, если «Зенит» проиграет ЦСКА

Матч с ЦСКА может стать последним для Мирчи Луческу в качестве главного тренера «Зенита». Во многом это связано из-за конфликтов коллективе.

Непростое отношение с тренером сложилось после вылета из Лиги Европы. Группа футболистов остается недовольна многими аспектами работы Луческу.

Игроки считают высокую интенсивность тренировок и нагрузок не совсем правильной. Отмечается, что именно из-за этого они получают большее количество травм. Также, «петербуржцы» недовольны тем, что Мирча Луческу публично взваливает всю ответственность за неудачи на них.

«Зенит» закончил свое выступление в еврокубках и Кубке России. В чемпионате страны петербургский клуб идет на втором месте и отстает от «Спартака» на 5 очков.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 4 марта в 16:30.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: «Спорт день за днем»