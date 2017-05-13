Мирча Луческу: «Крылья Советов» — хорошая команда»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог игре 28-го тура РФПЛ. Петербуржский клуб обыграл «Крылья Советов» — 3:1.

«Мы имели полное преимущество в первом тайме. Второй тайм начали убедительно, потом совершили несколько невынужденных ошибок в середине поля в исполнении Цаллагова. Соперник проводил контратаки, почувствовал уверенность в себе и нагнетал обстановку у наших ворот. У нас были возможности увеличить счет, но неправильные действия в контратаках не привели к этому.

«Крылья Советов» — очень хорошая команда. Самарцы могут грамотно действовать в атаке, обыгрывать и бить по воротам», — заявил румынский специалист.

За два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые продолжают бороться за второе место, отставая от ЦСКА на один балл. «Крылья Советов» же находятся на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»