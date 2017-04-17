Мирча Луческу: «Каррера заслужил первое место»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался по поводу своей работы в петербургской команде. Также он выразил мнение, что Массимо Каррера заслужил первое место.

«По тому, как «Спартак» подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. «Спартак» на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения.

Но вся ответственность за все, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются игроки.

Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре. Что касается игры, «Спартак» лучше выглядел в первом тайме. Мы испытывали большое давление и совершали ошибки. Второй тайм сыграли лучше, имели преимущество и забили гол. После этого у нас был еще один хороший момент. На последних минутах пошли на риск — и мы выставили Джорджевича. Мы раскрылись, и у соперника появилось несколько хороших контратак.

В тех условиях, в которых мы играли, «Спартак» заслужил победу. Сейчас нужно собраться и занять лигочемпионское место. «Зенит» не может два года подряд оставаться без него. При том, каков «Спартак» сегодня, никто не может достать его. Только сам «Спартак» может подарить кому-то чемпионство», — заявил румынский специалист.

После 23-х туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. «Зенит» расположился на третьем месте с 43 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат