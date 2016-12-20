Мирча Луческу: «Cкоро встречусь с Витселем»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил, что полузащитник Аксель Витсель зимой может перейти в «Ювентус». Специалист собирается встретиться с игроком в ближайшее время.

«Я встречусь с Акселем в ближайшие дни. Думаю, это может произойти в Румынии.

Я знаю, что он собирается провести часть своего отпуска с семьей и женой. Он очень важный игрок для „Зенита“, но я знаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. Я за всю карьеру ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы. Давайте посмотрим, что будет дальше: будут ли правильные условия, чтобы продать Витселя в январе», — цитирует Луческу источник.

Витсель уже выбрал 28-й номер, под которым будет выступать в туринской команде, а генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведет работу по переходу игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport