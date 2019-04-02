Министр спорта Франции предложила останавливать матчи из-за гомофобных оскорблений

Автор: Евгений Морозов 0

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну заявила, что нужно прекращать матчи в случае гомофобных оскорблений. Она привела в пример Испанию.

«ФИФА может останавливать матчи после расистских кричалок. Например, так происходит в Испании.

Можно останавливать игру, когда слышны гомофобные оскорбления. Почему нет?

Рада, что все понимают, что нужно принимать превентивные меры. Надо расширить сферу применения санкций за расовую дискриминацию и гомофобию» – сказала министр.

43-летняя Марасиняну – французская пловчиха румынского происхождения, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр. Нынешний пост она занимает с 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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