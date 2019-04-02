Министр спорта Франции предложила останавливать матчи из-за гомофобных оскорблений

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну заявила, что нужно прекращать матчи в случае гомофобных оскорблений. Она привела в пример Испанию.
«ФИФА может останавливать матчи после расистских кричалок. Например, так происходит в Испании.
Можно останавливать игру, когда слышны гомофобные оскорбления. Почему нет?
Рада, что все понимают, что нужно принимать превентивные меры. Надо расширить сферу применения санкций за расовую дискриминацию и гомофобию» – сказала министр.
43-летняя Марасиняну – французская пловчиха румынского происхождения, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр. Нынешний пост она занимает с 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport