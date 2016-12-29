«Милан» выплатит Луису Адриано бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака»

«Спартак» и «Милан» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Луиса Адриано. На данный момент осталось уладить вопрос по зарплате с самим игроком.

29-летний бразилец хочет получать в России 3 млн евро чистыми. «Спартак» на такие условия не готов. Сообщается, что для осуществления этого трансфера «Милан» готов сам доплатить Луису Адриано необходимую сумму.

По заявлению итальянской прессы, главному тренеру миланцев Винченцо Монтелле уже сказали, что форвард покинет команду. Предположительно контракт будет подписан 2 января. Ранее была информация, что «Милан» отдает Луиса Адриано в «Спартак» за символические отступные.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport