«Милан» выплатит Луису Адриано бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Луис Адриано де Соуза да Силва

«Спартак» и «Милан» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Луиса Адриано. На данный момент осталось уладить вопрос по зарплате с самим игроком.

29-летний бразилец хочет получать в России 3 млн евро чистыми. «Спартак» на такие условия не готов. Сообщается, что для осуществления этого трансфера «Милан» готов сам доплатить Луису Адриано необходимую сумму.

По заявлению итальянской прессы, главному тренеру миланцев Винченцо Монтелле уже сказали, что форвард покинет команду. Предположительно контракт будет подписан 2 января. Ранее была информация, что «Милан» отдает Луиса Адриано в «Спартак» за символические отступные.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино: «В случае причастности российских спортсменов к допинговым сканадалам ФИФА примет санкции к этой стране»

Евгений Гинер: «Мне для галочки диплом не нужен»

Александр Коломейцев: «Когда подростком приехал в Москву, жил в автобусном парке»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 