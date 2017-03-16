«Милан» отказал «Реалу» в продаже Джанлуиджи Доннаруммы

Руководство «Милана» не намерено расставаться с 18-летним Джанлуиджи Доннаруммой. «Россонери» уже отказали мадридскому «Реалу».

«Милан» не намерен продавать талантливого вратаря и собирается продлить c ним контракт. Текущее соглашение миланского клуба и Доннаруммы истекает летом 2018 года. Футболист уже достиг совершеннолетия и может подписать профессиональный договор.

Как сообщается, агент Доннаруммы Мино Райола не спешит садиться за стол переговоров, пока не завершится история с продажей «Милана» китайским инвесторам.

В клубе между тем готовят для Джанлуиджи Доннаруммы контракт до 2020 года с окладом 3 млн евро в год. На данный момент Доннарумма провел уже 62 матча за «Милан».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia