«Милан» готов предложить Антонио Конте должность главного тренера

Автор: Андрей Синельщиков 0

Экс-наставник «Челси» в случае соглашения с руководством «россонери» будет получать 6 миллионов евро в год. Контракт с Конте будет рассчитан на три года.

В настоящий момент итальянский специалист занят разбирательством с руководством «Челси», у которого собирается отсудить 10 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Сделка с «Миланом» состоится только в том случае, если 48-летний специалист решит вопрос с денежной компенсацией.

Ранее «Милан» публично опроверг информацию о поисках сменщика для наставника Дженнаро Гаттузо. По итогам прошлого сезона команда заняла шестое место в чемпионате Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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