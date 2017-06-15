Мигел Данни: «Я хотел завершить карьеру именно в «Зените»

Автор: Дмитрий Темников 0

Данни

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигел Данни сказал прощальные слова болельщикам клуба. Руководство сине-бело-голубых отказалось от идеи подписывать новое соглашение с португальцем. 

«Все знают: я хотел завершить карьеру именно в «Зените». 12 лет в России были запомнились позитивными эмоциями, мне очень жаль покидать эту страну. Буду всегда помнить всех болельщиков Петербурга и других городов, которые навсегда останутся в моем сердце. А Санкт-Петербург всегда будет моим домом. Воспоминания отсюда точно останутся, ведь у меня есть татуировка с символом города», – сказал Данни.

Сегодня в северной столице состоялось торжественная цереония установки бюста Данни. Скульптура была поставлена на Манежной площади.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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