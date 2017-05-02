Мигел Данни: «Спартак» — не сильнейший клуб России»

Полузащитник петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал возможность борьбы за золотые медали в сезоне 2016/17. Также футболист рассказал, насколько тяжело восстанавливаться после долгих травм.

«Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев. Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, «Спартак» уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся.

«Спартак» — точно не сильнейший клуб России. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда», — заявил Данни.

Напомним, что на данный момент «Зенит» с 52 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы РФПЛ. Отставание от первого места за 4 тура до конца — 8 баллов. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел в футболке сине-бело-голубой команды 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка