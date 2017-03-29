МИД Германии: «Спорт и политику следует отделять друг от друга»

Официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер опроверг информацию о том, что в Германии обсуждается возможный бойкот ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Германия планирует бойкотировать ЧМ-2018. МИД ФРГ Мартин Шефер прокомментировал эту информацию.

«Широких дебатов в Берлине, в германской политике на эту тему я не наблюдаю. Спорт и политику следует отделять друг от друга. На наш взгляд, хорошо и правильно, что внимание СМИ будет приковано не только к спортивной составляющей. Мы надеемся что Россия использует возможность показать себя».

Чемпионат мира 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС