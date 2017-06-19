Мехмет Шолль: «В тюрьме Роналду получит звание «Мисс сентябрь»

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

В Германии разгорается скандал вокруг слов бывшего полузащитника «Баварии» Мехмета Шолля. Немец пошутил над нападающим «Реала» Криштиану Роналду, обыграв информацию о том, что португалец может отправиться тюрьму за налоговые махинации.

«Если Роналду и впрямь виновен, то его посадят. Переживаю за то, что в тюрьме он получит звание «Мисс Сентябрь», — сказал Шолль в эфире телеканала ARD.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, касающимися обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.

Фото: Global Look Press
Источник: ARD

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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