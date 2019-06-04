Обладателя Кубка Бельгии «Мехелен» наказали за участие в договорном матче. Клуб был отправлен во вторую лигу и лишен права участвовать в Лиге Европы.

По итогам сезона «Мехелен» получил повышение в классе, однако теперь вернулся во вторую лигу. Кроме того, клубу грозит штраф в 12 очков перед началом следующего сезона. Руководители клуба Йохан Тиммерманс, Оливье Сомерс и Тьерри Стиманс были отстранены от работы в футболе на 10 лет.

Адвокат Стиманса заявил, что будет обжаловать решение об отстранении своего клиента. «Сейчас мы начнем процедуру обжалования в бельгийском арбитражном суде по делам спорта. Именно так мы и будем сейчас действовать», — заявил юрист.

Клуб наказали за матч с «Ваасланд-Беверен», который состоялся 11 марта 2018 года. Место «Мехелена» в Лиге Европы может достаться «Генту», за который выступают украинские легионеры Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

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