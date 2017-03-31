«Металлург» и СКА сыграют в финале Кубка Гагарина. Серия начнется 8-го апреля

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

В финале Кубка Гагарина—2017  встретятся магнитогорский «Металлург» и  петербургский СКА. Напомним, что «Металлург» является действующим обладателем трофея.

«Думаю, никто не  будет спорить с тем, что СКА — фаворит. Так было и в прошлом Кубке Гагарина, когда наш соперник считался фаворитом финальной серии. Но это хоккей, чемпион определится на льду, а не на бумаге. И там может быть всякое. За пять минут может измениться ход любой серии. Так что будем выходить с боевым настроем, делать свою работу, а там уже посмотрим на результат,» — говорит форвард «Металлурга» Данис Зарипов.

Финальная серия стартует 8 апреля. Полное расписание встреч выглядит следующим образом:

08.04.2017 Металлург Мг — СКА;
10.04.2017 Металлург Мг — СКА;
12.04.2017 СКА — Металлург Мг;
14.04.2017 СКА — Металлург Мг;
16.04.2017 Металлург Мг — СКА;
18.04.2017 СКА — Металлург Мг;
20.04.2017 Металлург Мг — СКА.

Фото: Global Look Press
Источник: КХЛ

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