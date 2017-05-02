Месут Озил хочет получать по новому контракту с «Арсеналом» 300 тысяч фунтов в неделю

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Месут Озил

«Арсенал» продолжает переговоры о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом. Текущий договор немецкого футболиста с «канонирами» истекает в 2018 году.

«Канониры» по новому контракту с Озилом готовы платить ему £ 250 тыс. (€ 295 тыс.) в неделю вместо £ 140 тыс. (€ 165 тыс.), которые он получает сейчас. Несмотря на это, 28-летний игрок хочет получать £ 300 тыс. (€ 355 тыс.) в неделю. «Арсенал» еще не ответил на требования Озила.

Сообщалось, что лондонская команда готова выслушать предложения по трансферу полузащитника сборной Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мертезакер похвалил Жиру

Жозе Моуринью пытается удержать Де Хеа

Дэвид Мойес: «Фердинанд очень помог мне в процессе адаптации»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 