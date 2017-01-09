Месут Озил: «Мое будущее в «Арсенале» зависит от будущего Арсена Венгера»

Месут Озил заявил о своем намерении остаться в «Арсенале». Ключевым фактором при переподписании контракта станет сохранение за Арсеном Венгером должности главного тренера.

«Сейчас я рад находиться в «Арсенале». Сообщил руководству клуба о желании продлить контракт. Фанаты хотят, чтобы я остался, теперь все зависит от боссов. В клубе знают, что во многом я здесь из-за Венгера. Это человек, который был заинтересован в моем приглашении в «Арсенал». Арсен доверяет мне. В клубе знают, что я хотел бы знать, кто будет главным тренером в будущем», – заявил Месут Озил.

Контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

Немец перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. Сумма трансфера составила 47 млн евро.

В 17 матчах АПЛ-2016/17 28-летний полузащитник забил 5 мячей и сделал 4 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian