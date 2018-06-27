Месси во время матчей ЧМ-2018 носил амулет, который дал ему репортер

Автор: Евгений Морозов 0


Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время матчей чемпионата мира — 2018 постоянно носил с собой амулет. Дал ему его аргентинский репортер Рама Панторото после первой игры с командой Исландии (1:1).

После победы над сборной Нигерии (2:1), которая вывела сборную Аргентины в 1/8 финала турнира, журналист спросил у игрока о судьбе этого амулета. Месси ответил, что не просто не выбросил его, а все время носил, и продемонстрировал это, а затем передал привет маме журналиста, которая сделала этот амулет.

В 1/8 финала чемпионата мира — 2018 аргентинцы встретятся со сборной Франции.

Фото: FIFA
Источник: Твиттер

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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