Месси во время матчей ЧМ-2018 носил амулет, который дал ему репортер

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время матчей чемпионата мира — 2018 постоянно носил с собой амулет. Дал ему его аргентинский репортер Рама Панторото после первой игры с командой Исландии (1:1).
После победы над сборной Нигерии (2:1), которая вывела сборную Аргентины в 1/8 финала турнира, журналист спросил у игрока о судьбе этого амулета. Месси ответил, что не просто не выбросил его, а все время носил, и продемонстрировал это, а затем передал привет маме журналиста, которая сделала этот амулет.
В 1/8 финала чемпионата мира — 2018 аргентинцы встретятся со сборной Франции.
Mi querida mamma @mariakosmica le mandó de regalo a @leomessi una cinta roja (contra la lechuza) y el maestro se la ató en su tobillo izquierdo. Lloro, no puede ser tan crack!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #messi #leomessi #worldcup #copadelmundo #russia #rusia pic.twitter.com/zWBMsQ6xpU
— Rama Pantorotto (@ramapantorotto) 27 июня 2018 г.
Фото: FIFA
Источник: Твиттер