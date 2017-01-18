Мемфис Депай может присоединиться к «Лиону» в течение 48 часов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай сохраняет шансы на переезд во Францию. Как сообщается, футболист согласовал личный контракт с «Лионом».

Французские СМИ сообщают, что Мемфис Депай договорился с «Лионом» и дал согласие на переход во французский клуб. Тепрь «ткачам» нужно договориться с руководством «Манчестер Юнайтед». Трансфер может состояться в течение 48 часов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по трансферу Мемфиса Депая за 13 миллионов фунтов.

Интерес к футболисту также проявляют «Спартак», «Милан», «Эвертон», «Рома» и «Ницца».

В 2015 году «МЮ» заплатил ПСВ за Депая 25 миллионов фунтов. Контракт голландца с «красными дьяволами» истекает летом 2019 года.

Мемфис принял участие в этом сезоне лишь в 8 матчах и результативными действиями не отметился. Жозе Моуринью заявил, что «Юнайтед» отпустит голландца, если получат приемлемое предложение.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror