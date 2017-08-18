Мбайе Ньянг отказался от перехода в «Спартак»

Автор: Антон Муша 0

Ньянг

Нападающий «Милана» отменил медицинское обследование, которое должно было состояться сегодня, 18 августа. При этом форвард все равно рассчитывает покинуть «россонери».

Итальянские СМИ сообщают, что игрок оказался не готов к переезду в Россию. Теперь основным претендентом на 22-летнего игрока стал «Торино», который предлагает за него 12 миллионов евро.

Напомним, что «Спартак» планировал выкупить Ньянга за 18 миллионов евро, предложив ему контракт сроком на 4 года с окладом в 3 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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Антон Муша

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