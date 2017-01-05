Мауро Икарди: «Стефано Пиоли изменил наш менталитет. При Де Буре атмосфера в команде была невыносимой»

Капитан «Интера» Мауро Икарди заявил, что ситуация в команде при Де Буре стала невыносимой. Капитан «нерадзурри» совсем не жалеет об уходе голландского специалиста.

«При де Буре ситуация стала невыносимой. Футболисты, которые не играли, были действительно недовольны, они даже не особо радовались во время разных общекомандных праздников.

Мы выиграли в декабре три игры подряд и нашли баланс. Что изменилось с приходом Стефано Пиоли? Все футболисты чувствуют себя частью команды, даже те, кто не попадают в состав. Он изменил наш менталитет. Прежде всего мы работаем над концентрацией, потому что многие проблемы идут из головы», – заявил Мауро Икарди.

Франк де Бур перед началом сезона сменил Роберто Манчини на посту главного тренера «Интера», но был уволен спустя 85 дней после назначения. «Интер» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков в 18 турах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia