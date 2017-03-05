Мауро Икарди может перейти в «Атлетико», если команду покинет Гризманн

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Интере». Как сообщает источник, руководство испанского клуба рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Антуану Гризманну, если тот покинет команду.

Ранее сообщалось, что француз во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди оценивается в 35 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с черно-синими рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 25 матчей, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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