Маурисио Почеттино: «Хави — мой враг, он ненавидит меня»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слова полузащитника «Аль-Садда» Хави, который сказал, что полузащитник «шпор» Деле Алли подходит для «Манчестер Сити» и является целью для «горожан». Специалист уверен, что испанец — его враг.

«Хави является моим врагом. Он ненавидит меня с тех пор, как он играл за «Барселону», а я за «Эспаньол». Я хорошо знаю Хави. Может, он хочет работать в «Манчестер Сити»? Или помочь Гвардиоле с Компани?

Футболисты, которых мы хотим сохранить, мы сохраним. Большие клубы сосредоточены на наших игроках, потому что они талантливые и они наши игроки», — цитирует Почеттино источник.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph