Маурисио Почеттино: «Пенальти на Стерлинге не было. Это Англия, здесь футболисты часто толкают друг друга»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Манчестер Сити». Аргентинец считает, что судья поступил верно, не указав на 11-метровую отметку.

На 62 минуте встрече во вчерашнем матче «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» произошел спорный эпизод: в штрафной площади «шпор» в результате борьбы Кайла Уокера и Рахима Стерлинга, последний оказался на газоне, однако пенальти назначен не был. Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что судья ошибся, не поставив пенальти.

«На мой взгляд, пенальти там не было. Это Англия, мы тоже можем сказать, что Сане подыграл себе рукой в эпизоде с первым голом.

Думаю, там была игра рукой, но арбитру было непросто. В Англии по ходу игры футболисты часто толкают друг друга, но при этом без фола. Это должно относиться и к эпизодам в штрафной, и вне штрафной», – заявил Почеттино.

Добившись ничьей, «Тоттенхэм» набрал 46 очков после 22 матчей и занимает вторую строчку в турнирной таблице.