Маттиас Гинтер перешел в «Боруссию» Менхенгладбах

Маттиас Гинтер ушел покинул «Дортмунд». Со следующего сезона игрок будет выступать за менхенгладбахскую «Боруссию».

Гинтер заключил с менхенгладбахской «Боруссией» контракт до лета 2021 года с возможностью пролонгации соглашения. Защитник будет представлен команде во вторник.

👋 @MatzeGinter wechselt zu @Borussia Mönchengladbach. Weitere Infos in Kürze. Mach’s gut und danke für alles, Matze! pic.twitter.com/oDqU4LZoKW — Borussia Dortmund (@BVB) July 4, 2017

Ранее сообщалось, что трансфер Гинтера обойдется менхенгладбахцам в 17 миллионов евро. Еще 3 миллиона дортмундцы могут получить в качестве бонусов. Гинтером также интересовались «Хоффенхайм» и английские клубы.

23-летний футболист недавно в составе сборной Германии выиграл Кубок Конфедераций-2017. Гинтер играл за «Дортмунд» с 2014 года, куда перешел из «Фрайбурга».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Боруссии» М