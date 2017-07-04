Маттиас Гинтер перешел в «Боруссию» Менхенгладбах

Автор: Лидия Дидык 0

Маттиас Гинтер ушел покинул «Дортмунд». Со следующего сезона игрок будет выступать за менхенгладбахскую «Боруссию».

Гинтер заключил с менхенгладбахской «Боруссией» контракт до лета 2021 года с возможностью пролонгации соглашения. Защитник будет представлен команде во вторник.

Ранее сообщалось, что трансфер Гинтера обойдется менхенгладбахцам в 17 миллионов евро. Еще 3 миллиона дортмундцы могут получить в качестве бонусов. Гинтером также интересовались «Хоффенхайм» и английские клубы.

23-летний футболист недавно в составе сборной Германии выиграл Кубок Конфедераций-2017. Гинтер играл за «Дортмунд» с 2014 года, куда перешел из «Фрайбурга».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Боруссии» М

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Марио Балотелли

Марио Балотелли может перейти в «Боруссию» Дортмунд или «Марсель»

Усман Дембеле

Дортмундская «Боруссия» требует у «Барселоны» за Усмана Дембеле € 90 млн

Смолов

Федор Смолов: «Сильно расстроился, когда не получилось с переходом в «Боруссию»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 