Матчи Кубка России, Кокорину и Мамаеву продлили арест до февраля, Азар близок к переходу в «Реал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 декабря.
1. Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Спартак» и «Урал» поделили очки
2. Эден Азар близок к переходу в «Реал»
Переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году.
3. Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля
Также в СИЗО остаются Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
4. Павел Мамаев открыл счет на избитого водителя
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об этом на заседании суда.
5. Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес
Игра состоится в Мадриде.
Фото: Global Look Press