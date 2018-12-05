Матчи Кубка России, Кокорину и Мамаеву продлили арест до февраля, Азар близок к переходу в «Реал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 декабря.

1. Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Спартак» и «Урал» поделили очки



2. Эден Азар близок к переходу в «Реал»

Переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году.

3. Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля

Также в СИЗО остаются Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

4. Павел Мамаев открыл счет на избитого водителя

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об этом на заседании суда.

5. Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес

Игра состоится в Мадриде.



Фото: Global Look Press

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