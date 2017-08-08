Матч за Суперкубок Турции приостановили, Коутиньо согласился перейти в «Барселону», Быстров стал игроком «Тосно». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 августа.

1. Фелиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону».

25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.

2. Владимир Быстров стал игроком «Тосно».

Владимир Быстров перешел в «Тосно» на правах свободного агента, подписав контракт на один год.

3. Матч за Суперкубок Турции приостановили из-за брошенного на поле ножа.

Опасную находку арбитру передал полузащитник «черных орлов» Рикардо Куарежма.

4. Уэсли Снейдер подписал контракт с «Ниццей».

33-летний хавбек прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом.

5. Юрий Лодыгин может перейти в «Лацио».

Для римского клуба Лодыгин является основным кандидатом в стремлении укрепить вратарскую позицию.

Фото: Сергей Дроняев

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