Матч за Суперкубок Турции приостановили, Коутиньо согласился перейти в «Барселону», Быстров стал игроком «Тосно». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 августа.
1. Фелиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону».
25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.
2. Владимир Быстров стал игроком «Тосно».
Владимир Быстров перешел в «Тосно» на правах свободного агента, подписав контракт на один год.
3. Матч за Суперкубок Турции приостановили из-за брошенного на поле ножа.
Опасную находку арбитру передал полузащитник «черных орлов» Рикардо Куарежма.
4. Уэсли Снейдер подписал контракт с «Ниццей».
33-летний хавбек прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом.
5. Юрий Лодыгин может перейти в «Лацио».
Для римского клуба Лодыгин является основным кандидатом в стремлении укрепить вратарскую позицию.
Фото: Сергей Дроняев