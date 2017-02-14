Матч «Волгарь» — «Црвена Звезда» попал под подозрение

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила об обнаружении еще одного странного матча с участием российского клуба. Аномальные коэффициенты были зафиксированы во встрече между российским «Волгарем» и сербской «Црвеной Звездой».

Организация зафиксировала подозрительное движение коэффициентов на тотал больше 2,5 забитых голов. Перед матчем коэффициент на это событие составлял 1,96, однако уже к 13-й минуте (при счете 0:0) коэффициент упал до 1,27.

К перерыву (сербский клуб вел со счетом 1:0) поставить на тотал больше 2,5 голов можно было с коэффициентом 1,3. В итоге матч завершился ничьей 3:3, причем «Волгарь» забил два мяча в последние пять минут матча.

Астраханский клуб выступает в ФНЛ, где занимает 17-е место после 24 туров. Ранее Federbet сообщал о странном товарищеском матче между двумя другими представителями второго российского дивизиона — «Балтикой» и «Соколом». Также на днях организация заявила о подозрительном матче с участием махачкалинского «Анжи».

Фото: Global Look Press

Источник: Federbet