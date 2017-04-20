Матч «Строгино» — «Знамя Труда» попал под подозрение

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о странном движении букмекерских коэффициентов вокруг матча ПФЛ между командами «Строгино» и «Знамя Труда».
Встреча состоялась в рамках 19-го тура зоны «Запад» ПФЛ. Было зафиксировано подозрительное падение коэффициентов на победу клуба «Строгино». Перед игрой коэффициент понизился с 1,95 до 1,35 и продолжал падать по ходу встречи.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Отметим, что перед данной встречей команды находились в хвосте турнирной таблицы, набрав по 13 очков и опережая лишь тверскую «Волгу». Победа позволила «Строгино» переместиться сразу на 11-е место в турнирной таблице.
Ранее появилась информации об аномальном движении коэффициентов во время матча предсезонного Кубка ФНЛ между клубами «Енисей» и «Спартак-Нальчик».
Фото: официальный сатй ФК «Строгино»
Источник: Рейтинг Букмекеров