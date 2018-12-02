Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» отменили, Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», Маурицио Дзампарини продал «Палермо». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 декабря.

1. Премьер-лига. 16-й тур. Результаты дня

«Анжи» сыграл вничью с «Уфой», «Енисей» и «Ахмат» сильнейшего не выявили.

2. Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» был перенесен

Встречу 16-го тура отменили из-за неприемлемых погодных условий.

3. Маурицио Дзампарини продал «Палермо»

Самый эксцентричный футбольный функционер Италии продал 100% акций своего многострадального клуба.

4. Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Португалец не планирует посещать мероприятие, так как награда, по-видимому, достанется не ему.

5. «Рома» хочет пригласить Антонио Конте вместо Эусебио Ди Франческо

Экс-тренер «Челси» по-прежнему добивается неустойки от «синих» и рассматривает разные варианты трудоустройства.

Фото: Сергей Дроняев

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